Тренер рассказала о способах похудеть после праздников

«Вы поднимаете таз позвонок за позвонком до середины лопаток и так же плавно опускаетесь вниз. Здесь не нужно гнаться за скоростью, важно чувствовать волнообразное движение тела. Таким образом вы напитываете свои диски и позволяете позвоночнику подвигаться», — заявила тренер.