Драконий фрукт или питахайя: в чем польза? Знает Елена Малышева

Сейчас на прилавках можно увидеть экзотический для наших широт фрукт под названием питахайя. Если вы его никогда не пробовали, рискните, ведь в нем много пользы.

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Елена Малышева долгие годы остается главным теледоктором страны. В эфире шоу «Жить здорово!» и «Здоровье» знаменитость и ее коллеги рассказывают о новостях медицины, способах поддержания здоровья, болезнях и лечении. Не всем нравится форма, в которой Елена Васильевна доносит до зрителей знания в области здоровья, однако программы существуют уже много лет и пользуются неизменным успехом. Простые советы, если их применять на практике, помогут улучшить здоровье и качество жизни, в этом сомнений нет.

В недавней программе «Жить здорово!» команда ведущих рассказала об экзотическом для нас фрукте, который можно сегодня найти в супермаркете. Это питайя или питахайя, также его называют «драконий фрукт». Питайя растет в Южной и Центральной Америке и в других странах на кактусах.

Этот фрукт малокалорийный — всего 50 ккал на 100 граммов, как обычное яблоко. В питахайе много магния, он обгоняет киви и инжир. Магний помогает нервной системе, а биофлавоноиды, которые питахайя тоже содержит, держит сосуды в тонусе. Также драконий фрукт содержит клетчатку, которая нужна для слаженной работы кишечника.