Нутрициолог Кузина назвала сжигающие жир виды чая
Чтобы избавиться от набранных за новогодние праздники килограммов, необязательно усердно заниматься спортивными упражнениями. Помочь скорректировать фигуру могут и знакомые многим напитки. О том, какие шесть видов чая помогают сжигать жир, рассказала нутрициолог Екатерина Кузина.
Медик отметила, что имбирный чай с медом стимулирует пищеварение и позволяет контролировать аппетит. Примерно так же работает и классический зеленый чай.
— Этот напиток можно пить как холодным, так и горячим. Кстати, иногда именно имбирный чай называют «напитком силы» и пьют вместо кофе, потому что он заряжает энергией на весь день, — отметила Екатерина Кузина.
Пуэр в свою очередь ускоряет обмен веществ и оптимизирует работу желудочно-кишечного тракта. А мятный чай способствует расщеплению жиров.