Диетолог назвала три продукта, которые помогут похудеть женщинам после 40 лет

Здоровье кишечника тесно связано со способностью организма справляться с лишним весом и сбрасывать его. С возрастом это особенно важно, так как обмен веществ замедляется, теряется мышечная масса, происходят гормональные колебания. После 40 лет стоит отдавать предпочтение продуктам, полезным для кишечника, особенно если есть цель сбросить несколько килограммов. Диетолог Кэтрин Джервасио назвала три лучших из них, пишет американское издание She Finds.

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Черника

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Ягоды — одни из самых полезных продуктов на свете. Из них получается вкусная закуска, и они идеально сочетаются с овсянкой, фруктовым парфе и многими другими рецептами. Диетолог Кэтрин Джервасио рассказала, что черника, в частности, станет прекрасным выбором для тех, кто хочет оздоровить кишечник и похудеть.

— Черника богата витаминами и минералами, которые поддерживают общее состояние здоровья. Содержание клетчатки способствует здоровью кишечника и снижению веса. Также это продукт с низким гликемическим индексом, не повышает уровень сахара в крови, что крайне важно для людей старше 40 лет. При стабильном уровне сахара в крови организм способен использовать жировые запасы, а не полагаться исключительно на поступающие источники глюкозы, — пояснила специалист.

Греческий йогурт

Греческий йогурт часто рекламируется как самый полезный из существующих видов. Он полезен для здоровья, особенно когда речь заходит о здоровье кишечника и пищеварении.

— Йогурт — это ферментированный продукт, богатый пробиотиками для поддержания здорового микробиома. Поддержание сбалансированной кишечной флоры важно для пищеварения и усвоения питательных веществ. Пробиотики также помогают в потере веса, влияя на обмен веществ и уменьшая воспаление. Независимо от того, пьете ли вы обычный йогурт, добавляете ягоды и гранолу, вы не ошибетесь с этим вкусным блюдом, — отметила эксперт.

Только обязательно стоит избегать сладких, ароматизированных йогуртов, от них может быть больше вреда, чем пользы, предупредила диетолог.

Киноа

Киноа — суперпродукт, богатый клетчаткой. Он способен творить чудеса с микробиомом кишечника.