Названы два вида масел, которые полезны для здоровья волос и кожи головы

Людям, которые страдают от выпадения и истончения волос, не стоит пренебрегать использованием специальных масел. Их правильное нанесение на кожу головы может стимулировать рост фолликулов, восстановить корни и сделать волосы более здоровыми и сильными. Названы два эффективных варианта, которые можно использовать ежедневно для решения проблем, сообщает американское издание She Finds.

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Масло розмарина

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Масло розмарина улучшает кровообращение кожи головы и стимулирует рост новых волос. Оно помогает контролировать распространение бактерий и грибков, поэтому также отлично подходит для поддержания здоровья кожи головы. Натуральный продукт содержит жирные кислоты и витамины, может уменьшить воспаление и питает кожу и волосы. Когда его с помощью тестов сравнили с 2-процентным миноксидилом (лекарственный препарат для борьбы с выпадением волос), то оно оказалось столь же эффективным. Это делает его отличной натуральной альтернативой.

Масло семян тыквы

Исследование 2014-го года показало, что тыквенное масло полностью нейтрализует 5-альфа-редуктазу, которая вызывает андрогенную алопецию. Другими словами, это помогает предотвратить выпадение волос, так что у кожи головы остается больше времени для роста волос, которые уже были потеряны.

Как их правильно наносить

Нужно иметь в виду, что многие эфирные масла не следует наносить непосредственно на кожу головы, так как сами по себе они могут быть слишком жесткими и вызывать раздражение. Смешивание их с маслом-носителем, таким как кокосовое, ослабляет некоторые жесткие свойства.

Масло втирают массирующими движениями в кожу головы 2–3 раза в неделю и оставляют примерно на 30 минут. Затем смывают качественным шампунем и кондиционером, которые не содержат сульфатов или других ингредиентов, удаляющих жир с волос.

Прежде чем начать использовать соответствующие масла для лечения редеющих волос, важно иметь реалистичные представления об их преимуществах. Эти масла могут поддерживать рост волос и предотвращать выпадение, питать кожу головы и сохранять ее здоровой, что также способствует росту. Но сами по себе они не творят чудеса.