Многие в попытках добиться желаемого веса и «суперстройности» верят многочисленным рекомендациям по питанию, которые отнюдь не являются эффективными и даже могут усугубить здоровье.

Эндокринолог Екатерина Янг в своем телеграм-канале «Живи как Янг» опубликовала пять популярных мифов про похудение.

Обезжиренные продукты полезны

Если вы сократите употребление жиров, то начнете есть больше углеводов. Янг считает, что при употреблении жира вы насытитесь быстрее, сможете есть реже и сократить перекусы.

Нужно больше молока

Многие «стройнеющие» делают выбор в пользу молочных продуктов и совсем не подозревают об их опасности.

«Больше всего кальция содержится не в молоке, как до сих пор уверены многие, а в овощах, зелени, рыбе, орехах», – отметила эндокринолог.

Нельзя есть после 18:00

Один из популярных мифов, в который верят почти все. Янг отмечает, что прием пищи должен быть за 2 часа до сна. Если вы ночью просыпаетесь с чувством голода или с приступом тревоги, то лучше включать в ужин сложные углеводы, например гречку.

Картошка – зло

Вареный охлажденный картофель – источник резистентного крахмала, который служит пищей для микрофлоры кишечника и при этом не провоцирует сильных скачков уровня глюкозы в крови. В пюре резистентный крахмал почти отсутствует. Сто грамм отваренного в кожуре картофеля содержит 17 мг витамина C.

Важен подсчет калорий

Самое главное заблуждение тех, кто гонится за фигурой мечты. Слишком сильное сокращение калорий не менее вредно для похудения, чем переедание. Оно ведет к потере мышечной массы и стрессу для организма. Кроме того, замедляется процесс обмена веществ. Для того чтобы избавиться от лишнего, нужно наладить метаболизм.