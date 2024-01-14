Эксперт рассказала, как восстановиться после праздников

«Необходимо расслабиться. С утра проснулись, сделайте хотя бы несколько дыхательных упражнений. Вечером пришли, даже если был сумасшедший день, не нестись сразу же к холодильнику, а сначала спокойно принять теплую ванну, полежать в морской соли. Пусть это будет 10 минут, пусть это будет 15 минут. Прямо заставить себя, потому что нам нужно включить нашу систему расслабления в организме. Тоже очень часто почему мы никак не можем справиться с зимней, да и часто с осенней, ранне-весенней хандрой, потому что у нас снижается уровень кислорода в крови. Я думаю, всем и так будет понятно, как его нормализовать, это почаще выходить на открытый воздух. Пусть это будет прямо по центру города, да, не самое экологичное место, но для нашего организма это будет лучше».