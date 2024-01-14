Психиатр объяснил, как спорт поддерживает память

Психиатр Шейфер объяснил, как спорт поддерживает память
Занятия спортом, как и любые другие виды физической активности способствуют поддержанию памяти и внимания у пожилых людей.
Главный специалист по психиатрии регионального Минздрава Михаил Шейфер объяснил, что при занятии физкультурой мышцы посылают в мозг сигналы и тем самым помогают ему работать нормально.
Для помощи пожилым людям, у которых уже наметились первые признаки когнитивных нарушений, в областной психиатрической больнице работают "Школы памяти". Они позволяют предотвратить развитие деменции у лиц старшей возрастной группы.
Программы занятий включают не только лечебную физкультуру, но и психологическую оценку и помощь, а также медицинские консультации и лечение.
Благодаря комплексному подходу у пожилых формируются новые нейронные связи и улучшаются память, внимание и поднимается настроение.
Любая физическая активность - пешие прогулки, утренняя или вечерняя пятиминутная зарядка, фитнес, йога, езда на велосипеде, лыжи, плавание, танцы, - подобранная по интересам и физическим возможностям человека, играет большую роль в поддержании когнитивных функций и позитивного настроения, - заключил психиатр.