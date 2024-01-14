Психиатр объяснил, как спорт поддерживает память

Занятия спортом, как и любые другие виды физической активности способствуют поддержанию памяти и внимания у пожилых людей.

© СОВА

Главный специалист по психиатрии регионального Минздрава Михаил Шейфер объяснил, что при занятии физкультурой мышцы посылают в мозг сигналы и тем самым помогают ему работать нормально.

Для помощи пожилым людям, у которых уже наметились первые признаки когнитивных нарушений, в областной психиатрической больнице работают "Школы памяти". Они позволяют предотвратить развитие деменции у лиц старшей возрастной группы.

Программы занятий включают не только лечебную физкультуру, но и психологическую оценку и помощь, а также медицинские консультации и лечение.

Благодаря комплексному подходу у пожилых формируются новые нейронные связи и улучшаются память, внимание и поднимается настроение.