Как согреться, если замерз на улице, рассказали медики

Этой зимой Урал накрыли аномальные морозы. На севере Свердловской области столбики термометров сегодня опустятся до минус сорока градусов, а в Екатеринбурге синоптики обещают до – 21 градуса с сильным ветром днём и – 28 градусов ночью. Как правильно действовать, чтобы согреться, если замёрз на улице, и что нельзя делать в сильный мороз ИА «Уральский меридиан» рассказали в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Екатеринбурга.

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«Не выходите в холодное время года из дома во влажной одежде, – предупреждают медики. – Если вы что-то пролили на себя, не поленитесь потратить несколько минут и переодеться. В противном случае риск обморожения будет крайне высок. В холодную погоду не увлекайтесь ношением одежды, плотно прилегающей к телу. Такие модели уменьшают кровоток, что способствует переохлаждению. Находясь на улице, постарайтесь закрыть максимально большую поверхность тела одеждой. Натяните шапку на лоб и уши, приподнимите шарф так, чтобы он доходил вам до носа. Такие меры помогут вам сохранить тепло».

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Специалисты центра медицинской профилактики напомнили екатеринбуржцам, что не следует во время прогулки по заснеженному городу всё время находиться на улице. Почувствовав, что начинаете замерзать, зайдите в магазин. Также полезно провести какое-то время в кафе за чашкой горячего чая или кофе – это послужит отличной профилактикой обморожения.

Если вы почувствуете, что ваши руки или нос замерзли, не растирайте их снегом. Постарайтесь найти место, где вы можете подержать пострадавшую часть тела под тёплой водой.

«Обморожение происходит в результате спазма сосудов и снижения кровоснабжения в отдельных частях тела. Организм старается спасти жизненно важные органы, к которым не относятся нос или пальцы, переправляя туда все тепло, – сообщили специалисты Центра. – Чем дольше в минусовую температуру вы пребываете в статичной позе, тем выше ваши шансы обморозиться. Ситуация усугубится, если ваша поза при этом ещё и неудобная: к примеру, в ожидании транспорта вы присели на остановке, и у вас затекла нога. Поэтому двигайтесь. Прохаживайтесь, пританцовывайте, приседайте и подпрыгивайте, подергивайте ногами и потирайте руки».

Подробнее о трёх различных видах реакции организма на мороз – охлаждении, озноблении и обморожении – уральские медики рассказывали нашему агентству ранее.

Существует ошибочное мнение, что один из эффективных способов согреться – глоток горячительного напитка. Однако медицинские работники предостерегают: распитие алкоголя на морозе – это опасно и может вести к печальным последствиям!

«Алкоголь способен лишь на короткое время дать согревающий эффект. Когда человек принимает дозу спиртного, сосуды в организме расширяются, но происходит нарушение кровотока: кровь в этот момент активно приливает к кожным покровам, а внутренние органы испытывают недостаток кровообращения. Кроме того, согревающий эффект от алкогольных напитков обладает кратковременным действием. Как только алкоголь перестаёт действовать, ощущение тепла покидает человека, после чего он начинает испытывать еще больший холод, чем было до дозы горячительного напитка», – уточнили в Центре медицинской профилактики.

Специалисты напомнили, что ещё один негативный фактор – воздействие алкоголя на работу нервной системы.

«В трезвом состоянии человек способен оценивать свое состояние на морозе. Он осознает степень своего промерзания и в силах предотвратить дальнейшее переохлаждение, которое может закончиться обморожением. При большой дозе алкоголя на морозе человек не может адекватно оценить степень промерзания, что с большей долей вероятности приведет к переохлаждению организма. Даже в состоянии легкого опьянения риск получения обморожения становится крайне высок. Как показывает статистика, порядка 80% случаев обморожения в холодную погоду, в том числе и с летальным исходом, приходится на лиц, употреблявших алкоголь».

Медики также предупредили, что курить на морозе ещё опаснее, чем в комфортную погоду. Курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми перед холодом и увеличивает риск переохлаждения и обморожения.