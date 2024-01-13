Ревматолог Король рассказала, как правильно питаться при артрите

Артрит — это воспалительное заболевание суставов, которое поражает различные элементы сочленения. Некоторые продукты могут улучшить или, наоборот, ухудшить состояние больного. В настоящее время нет крупных клинических исследований, доказавших пользу того или иного типа питания, или конкретных продуктов на профилактику развития болей и припухания в суставах, рассказала «Вечерней Москве» врач-ревматолог «Клиники Фомина» Валерия Король.

© Вечерняя Москва

Средиземноморская диета

Видео дня

У пациентов с аутоиммунными заболеваниями, такими как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, болезнь Шегрена, системная склеродермия и другие, по сравнению со здоровым населением повышен риск сердечно-сосудистых рисков — риск развития инфаркта и инсульта.

Французское общество ревматологов рекомендует придерживаться средиземноморского типа питания. По данным обсервационных исследований, средиземноморская диета связана с более низкой общей смертностью и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом польза и преимущество аутоиммунного протокола, безглютеновой диеты (при отсутствии целиакии), диеты с отказом от молочных продуктов, голодания, вегетарианской или веганской диеты не доказана.

Существует распространенное мнение о вреде молочных продуктов, негативном влиянии на аутоиммунные заболевания. Однако в настоящее время ни одно исследование данную связь не продемонстрировало. Некоторые добавки могут оказывать благотворное влияние на активность при ревматоидном артрите:

шафран;корица;чеснок;имбирь;кунжут;гранатовый концентрат.

Однако данные слишком ограничены, чтобы предлагать их в качестве стандартной практики.

Пуринов лучше избегать

Впрочем, при некоторых заболеваниях или состояниях кое-какие продукты могут помогать в профилактике больных суставов: например, при подагре рекомендуется ограничение продуктов, богатых пуринами:

красное мясо;

пиво;

вино;

продукты, содержащие большое количество фруктозы.

Однако ведущая роль отводится адекватной медикаментозной терапии и снижению веса для пациентов с ожирением.

Не забывать про кальций

Пациентам с остеопорозом или остеопенией рекомендуется ежедневное употребление продуктов, содержащих кальций (молоко, творог, сыр) не менее 1000 мг в сутки. В случае, если пациент не переносит молочные продукты или не может употреблять их в достаточном количестве, необходимо пить кальций в таблетках.

Пациенты, принимающие глюкокортикостероиды (метипред, медрол, преднизолон, дексаметазон), также нуждаются в употреблении кальцийсодержащих продуктов или добавлении к терапии препаратов кальция, так как глюкокортикоиды снижают минеральную плотность костной ткани и повышают риск развития остеопороза.

Осторожнее с солью

Также таким пациентам рекомендовано ограничить прием соленой пищи, потому что это может привести к задержке жидкости и, как следствие, отекам и повышению артериального давления. Нужно внимательно следить за питанием: ограничить или исключить простые углеводы (хлебобулочные изделия, конфеты), добавлять в рацион больше овощей. В период приема данных препаратов может повышаться аппетит, из-за чего пациенты могут прибавлять в весе.

Рекомендации могут отличаться

При некоторых заболеваниях или состояниях существуют определенные рекомендации по питанию. Важно помнить, что рекомендации по питанию могут отличаться в зависимости от сопутствующих заболеваний, терапии, которую принимает пациент, и от конкретного ревматологического заболевания. Для лечения воспалительных артритов ведущее место занимает адекватный подбор медикаментозной терапии, с помощью которой возможно достичь стойкой ремиссии, а в некоторых случаях вылечить пациента.