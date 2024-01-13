Врач назвала пять «витаминных бомб» в рационе человека

Получить необходимую суточную норму витаминов и микроэлементов при помощи базового питания довольно проблематично. Однако существует ряд продуктов, представляющих собой «витаминную бомбу». Об этом рассказала терапевт Ирина Баранова.

© Pixabay

Медик составила список из пяти наиболее полезных позиций. На первом месте находится лосось, в котором содержится омега-3, витамины B, D, а также фосфор и магний.

— Улучшает состояние кожи и волос, нормализует уровень сахара в крови, снижает риск развития болезни Альцгеймера, — подчеркнула Баранова.

На втором месте расположилась брокколи, в составе которой есть бета-каротин, витамины РР и U. Третье место терапевт отдала томатам, содержащим клетчатку, каротин, пектин и витамины группы С и Е.

Также медик назвала полезными авокадо и говяжий ливер, передает RG.ru.

К середине зимы у многих накапливается усталость, связанная с нехваткой солнечного света и малым количеством витаминов. Диетологи составили список продуктов, которые помогут избавиться от постоянной утомленности.