Врач назвала пять «витаминных бомб» в рационе человека

Врач Баранова назвала пять «витаминных бомб» в рационе человека
Получить необходимую суточную норму витаминов и микроэлементов при помощи базового питания довольно проблематично. Однако существует ряд продуктов, представляющих собой «витаминную бомбу». Об этом рассказала терапевт Ирина Баранова.
Медик составила список из пяти наиболее полезных позиций. На первом месте находится лосось, в котором содержится омега-3, витамины B, D, а также фосфор и магний.
— Улучшает состояние кожи и волос, нормализует уровень сахара в крови, снижает риск развития болезни Альцгеймера, — подчеркнула Баранова.
На втором месте расположилась брокколи, в составе которой есть бета-каротин, витамины РР и U. Третье место терапевт отдала томатам, содержащим клетчатку, каротин, пектин и витамины группы С и Е.
Также медик назвала полезными авокадо и говяжий ливер, передает RG.ru.
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