— Безусловно, минусов в разы больше. Дело в том, что сейчас сахар есть практически во всем. И если чайная ложка этого продукта в день не повредит, то без подсчета калорий мы не можем знать, сколько съедаем его в течение дня, — подытожил нутрициолог.