Ямальский нутрициолог перечислил плюсы и минусы сахара
Употребление продукта в количествах, превышающих физиологическую норму, провоцирует увеличение жировых отложений и формирование избыточной массы тела.
Нутрициолог из Ноябрьска Олег Тетченко назвал неочевидные факты о сахаре. Во время беседы с журналистом издания «Ямал 1» доктор отметил, что этот продукт имеет не только минусы, но и плюсы.
Сахар дает большое количество энергии. При поступлении в организм он преобразуется в глюкозу, указал врач. Более того, при употреблении сахара поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который в свою очередь приводит к выделению серотонина — гормона счастья.
— Можно сказать, что сахар делает нас счастливыми. Именно поэтому во время приступов горя мы съедаем что-нибудь сладенькое, — подчеркнул Тетченко во время разговора с корреспондентом.
Специалист напомнил, что, несмотря на плюсы, у этого продукта есть множество минусов. Он не имеет никаких полезных биологических и питательных свойств. Энергетическая ценность сахара весьма высока (409 ккал/100 г продукта) при отсутствии витаминов и минеральных веществ. Более того, употребление продукта в количествах, превышающих физиологическую норму, провоцирует увеличение жировых отложений и формирование избыточной массы тела.
— Безусловно, минусов в разы больше. Дело в том, что сейчас сахар есть практически во всем. И если чайная ложка этого продукта в день не повредит, то без подсчета калорий мы не можем знать, сколько съедаем его в течение дня, — подытожил нутрициолог.
Прежде Олег Тетченко рассказал, как после праздников вернуться в привычный режим питания.