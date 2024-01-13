Диетолог назвала продукты, которые снижают риск развития сахарного диабета

Диетолог Соломатина назвала продукты, которые снижают риск развития сахарного диабета
Чтобы избежать резких скачков глюкозы в крови, врачи рекомендуют пациентам регулярно выполнять физические упражнения, а также придерживаться правильного питания. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы снизить риск развития сахарного диабета.
Клетчатка и белок
Врач советует включить в свой рацион цельнозерновые крупы, поскольку они способны забирать на себя остатки жира и сахара.
— Чтобы защитить себя от диабета, нужно поддерживать свой вес. Связано это с тем, что жировая клетка становится нечувствительной к инсулину, который «тащит» глюкозу, — сообщила врач-диетолог.
Кроме того, в рацион необходимо включить продукты, богатые клетчаткой. Она содержится в том числе в зеленых овощах. Важно также не забывать про употребление белка.
— У белка достаточно низкий гликемический индекс, он дает чувство насыщения, причем на длительный срок. Легко усваиваются в организме яйца, мясо рыбы, курицы, индейки, кролика. После них вы вряд ли захотите еще и сладкого. Не нужно допускать этих «инсулиновых качелей», — рассказала Соломатина.
Хром и полезные жиры
Как отметила специалист, в свой рацион также необходимо включить продукты, которые богаты хромом. К ним относятся:
- морепродукты;
- какао;
- черный шоколад;
- корица.
Из-за недостатка этого минерала в организме возникает желание съесть что-нибудь мучное.
— Хром фактически открывает клетку для инсулина, — говорит эксперт. — И глюкоза, попадая в нее, дает сигнал о том, что энергия поступила.
Кисломолочные продукты, такие как кефир, поддерживают микрофлору кишечника, в результате снижается риск развития диабета, добавила собеседница «ВМ».
- растительное и льняное масла;
- виноградные и горчичные косточки;
- орехи;
- семечки.
Эти продукты укрепляют клеточные мембраны и снижают уровень холестерина, что способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
— У диабетиков при повышении уровня сахара и глюкозы в крови разрушаются сосуды, — пояснила специалист.
- чернику;
- голубику;
- клюкву;
- малину;
- сливу;
- клубнику.
Эти ягоды также действуют как антиоксиданты.
Избегать крахмала
Любые крахмалистые продукты, которые до этого были термически обработаны, повышают уровень глюкозы в крови, подчеркнула Соломатина. В частности, это хлеб и каши быстрого приготовления.
— Многие за ужином предпочитают жареную картошку, в которой содержатся трансжиры. Для тех, кто предрасположен к диабету, это довольно рискованное блюдо. Лучше отварить картофель и подать с овощным салатом, — рассказала диетолог.