Диетолог назвала продукты, которые снижают риск развития сахарного диабета

Чтобы избежать резких скачков глюкозы в крови, врачи рекомендуют пациентам регулярно выполнять физические упражнения, а также придерживаться правильного питания. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы снизить риск развития сахарного диабета.

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Клетчатка и белок

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Врач советует включить в свой рацион цельнозерновые крупы, поскольку они способны забирать на себя остатки жира и сахара.

— Чтобы защитить себя от диабета, нужно поддерживать свой вес. Связано это с тем, что жировая клетка становится нечувствительной к инсулину, который «тащит» глюкозу, — сообщила врач-диетолог.

Кроме того, в рацион необходимо включить продукты, богатые клетчаткой. Она содержится в том числе в зеленых овощах. Важно также не забывать про употребление белка.

— У белка достаточно низкий гликемический индекс, он дает чувство насыщения, причем на длительный срок. Легко усваиваются в организме яйца, мясо рыбы, курицы, индейки, кролика. После них вы вряд ли захотите еще и сладкого. Не нужно допускать этих «инсулиновых качелей», — рассказала Соломатина.

Хром и полезные жиры

Как отметила специалист, в свой рацион также необходимо включить продукты, которые богаты хромом. К ним относятся:

морепродукты;

какао;

черный шоколад;

корица.

Из-за недостатка этого минерала в организме возникает желание съесть что-нибудь мучное.

— Хром фактически открывает клетку для инсулина, — говорит эксперт. — И глюкоза, попадая в нее, дает сигнал о том, что энергия поступила.

Кисломолочные продукты, такие как кефир, поддерживают микрофлору кишечника, в результате снижается риск развития диабета, добавила собеседница «ВМ».

растительное и льняное масла;

виноградные и горчичные косточки;

орехи;

семечки. Помимо прочего, важно употреблять полезные жиры, которые содержатся в таких продуктах, как:

Эти продукты укрепляют клеточные мембраны и снижают уровень холестерина, что способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

— У диабетиков при повышении уровня сахара и глюкозы в крови разрушаются сосуды, — пояснила специалист.

чернику;

голубику;

клюкву;

малину;

сливу;

клубнику. Чтобы этого избежать, врач-диетолог советует употреблять в пищу ягоды, в частности:

Эти ягоды также действуют как антиоксиданты.

Избегать крахмала

Любые крахмалистые продукты, которые до этого были термически обработаны, повышают уровень глюкозы в крови, подчеркнула Соломатина. В частности, это хлеб и каши быстрого приготовления.