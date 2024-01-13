Вивальди для памяти, Григ от бессонницы: как музыка помогает организму

В жизни любого человека так или иначе присутствует музыка. Любимые мелодии помогают нам в сложные минуты, дарят положительные эмоции, заряжают энергией, позволяют быстро выстраивать коммуникации с другими людьми. Но только ли на настроение влияет музыка или же спектр ее воздействия на человеческий организм гораздо шире, рассказали «Вечерней Москве» создатели школы музыки Brant, участники проекта «Голос» Юлия и Даниил Брант.

Выберите классику

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Ученые, занимающиеся изучением работы мозга, нейрофизиологией, мыслительными процессами, утверждают, что музыка оказывает воздействие на нейронном уровне. Во время прослушивания музыкальных композиций и во время игры на музыкальных инструментах развиваются отдельные функции мозга. Например, улучшается память, повышается уровень вербального интеллекта, мозг более остро и чувствительно реагирует на речь. Стало быть, музыка влияет на общий уровень IQ. И заниматься музыкой может каждый человек.

Современное информационное поле переполнено звуками. Выбирая музыку для семейного или корпоративного торжества, настраивая радио в машине, мы чаще делаем выбор в пользу поп-музыки, ведь нам хочется чего-то легкого, быстро запоминающегося, ритмического. В этом нет ничего плохого, но все же наибольшее воздействие на наш мозг оказывает музыка классическая.

Классическую музыку способен понять и полюбить каждый человек, а также прочувствовать на себе ее влияние. Например, при проблемах с памятью ученые рекомендуют прослушивать «Времена года» Вивальди, для повышения концентрации лучше подобрать что-то из бессмертных мелодий Моцарта, а справиться с бессонницей помогут Чайковский и Григ. Джазовые композиции прекрасно выводят из депрессии, а вот с роком и хип-хопом нужно быть осторожнее: «передозировка» может обернуться приступами агрессии.

Музыка обязательно должна нравиться, находить отклик в душе.

Все возрасты покорны

Музыка воспринимается на невербальном уровне, поэтому слушать ее можно в любом возрасте. Уже в утробе матери плод реагирует на звуки, поэтому беременным рекомендуется слушать классическую музыку. Что же касается музыкального развития детей, то лучше начать с простых композиций. Не стоит сбрасывать со счетов прекрасные песенки для детей, на которых выросло не одно поколение: это мелодии из мультфильмов «Чебурашка», «Дед Мороз и лето», альманахов «Веселая карусель» и других картин.