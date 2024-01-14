Врач: находиться в проруби нужно не более 10—15 секунд

«Самостоятельно оценить свои силы и здоровье довольно сложно, поэтому перед тем, как решиться на окунание в прорубь, полезно проконсультироваться с терапевтом или педиатром — если планируется купание ребёнка. Если врач дал добро, то перед погружением нужно подготовить организм. Начинать делать это лучше заранее — примерно за полгода, так как летом условия для закаливания наиболее подходящие», — объяснила врач-эксперт лаборатории «Гемотест».