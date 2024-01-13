Известный врач подтвердил наличие пластика в организме человека

«Пластик действительно внутри нас. И его у нас много. И в лёгких, и в крови. Всё это результат загрязнения окружающей среды. Но младенческие писки «зелёных», которые, кстати, не понимают альтернативу, ничего изменить не смогут», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.