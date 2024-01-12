Детокса нет, но вы держитесь: как восстановиться после праздников и пережить январь

Игорь Кун

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Прежде, чем тратить деньги на детокс-ретриты и марафоны сушки, на которых придется питаться только укропом с водой, предлагаем обратиться к рекомендациям врачей. А поскольку никто не верит в простые советы, держите душные.

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Гастроэнтерологи скажут, что возвращаться к обычной жизни можно уже через день после вечеринки. Но это работает с действительно здоровыми людьми, которые соблюдали норму алкоголя (а мы — нет). Поэтому развернем ответ.

Во-первых, на время любых праздников и пятниц прекращайте прием БАДов. Витамин D, например, плохо взаимодействует с алкоголем. Да и лишняя нагрузка на печень ни к чему. Желчный пузырь за одну вечеринку может выжать из себя максимум. И вот его лучше бы не грузить хашем и добавками. Не грузите себя с утра новой порцией тяжелой еды с лекарствами, запивая все стаканом апельсинового сока. Голодание, кстати, тоже стресс для организма.

В съеденных за праздники майонезных салатах нет демонов, да и пачка чипсов не вызывает пиковую даму и гастрит. Самое лучшее для вашего желудка после любых застолий — мягкая пища. Каша с клетчаткой на завтрак, нежирный суп и пюре с овощами на обед — идеальный вариант. Чем мягче, тем лучше.

Если не дадим своему ЖКТ клетчатки, то вредные вещества, которые печень и желчный выбросили, будут долго идти по кишечнику. Поэтому постарайтесь (примерно всегда) употреблять не меньше 400 грамм овощей (после вечеринок лучше в приготовленном виде).

Игорь Кун

Итак, в вашем меню: овсянка долгой варки, перловка, чернослив или папайя в небольших количествах, а еще агава (но не в виде текилы) или сироп из нее — в агаве содержатся вещества, которые снижают воспаление и способствуют заживлению слизистой желудка. Не забудьте про белок, благодаря которому печень будет восстанавливаться. Нежирная рыба и мясо птицы подойдут. Ну а идеальным продуктом для печени врачи называют… печень. В ней необходимое количество БЖУ и витаминов группы B.

P.S. Постарайтесь обойтись без жирной пищи — она в эти дни вся запасется на боках и добавит стресса печени, а затем и вам.

Во-первых, пора расстаться с легендой о том, что сорбирующие препараты (уголь, гели и порошки) помогут организму переработать и вывести выпитый вами ящик игристого. Увы. Это также не поможет предотвратить головную боль на следующий день.

В борьбе с похмельем бесполезны и обезболивающие. Вы можете даже снять голову с плеч, но останутся проблемы с ЖКТ. Печень не болит, так как в ней нет нервных окончаний, поэтому если справа под ребрами у вас что-то ноет, то, скорее всего, это желчный пузырь. Обычно те, кто уже знает про камни в желчном, знают и про боль, и как действовать. Но если для вас это сюрприз-сюрприз, лучше не медлить. Обычно вызывают скорую.

Еще один миф (и поверьте, нам тоже больно): ферменты не работают. Да-да, те самые «таблетки от жадности» — пустая трата денег. Поджелудочная железа сама выделяет миллион ферментов в день — этого количества хватит, чтобы переварить съеденные на старый Новый год пару порций оливье, селедки под шубой и набор роллов на китайский Новый год. Вопрос времени.

Следующий за застольем день наиболее важный. И опасный. К утру в нас накапливается самое большое количество ацетальдегида — промежуточного и очень токсичного продукта переработки алкоголя. Если пойти в баню или бахнуть сверку стопку, будет только хуже. Таблетка парацетамола тем более не поможет — получите «привет» от вашей печени. Добавки для улучшения микробиома тоже не помогут.

Все, что нужно нашим бактериям, — разнообразное питание. Различная клетчатка и ферментированные продукты — идеально. Значит, съеденные овощи и зелень, а также квашеная капуста и вода будут хорошим подспорьем.

Игорь Кун

Алкоголь и другие токсины мы выводим в жидком виде. Поэтому чайный пакетик нужен не только под глаза.

А вот дрожжи могут ухудшать ситуацию. Сидр и пиво приведут к процессам брожения и воспалению в кишечнике. Рассол — как морская вода: сколько ни пей, жажда останется. Да и организму придется выводить еще и соли с уксусом. Маринады — еще хуже. Поэтому отставьте банку с огурцами. Лучше всего сработает минералка с выпущенными заранее газами или разведенные в обычной воде электролиты — изотоник.

Если любите кофе, то после каждой чашки выпивайте стакан воды. Нет, кофе не вреден для здоровья (об этом в другой раз).

Избыток алкоголя может подавлять иммунную систему, ослабляя защиту от инфекций. Чтобы поддержать свой организм зимой, как можно реже употребляйте алкоголь и включите в свою рутину регулярные тренировки. Ученые давно подтвердили, что те, кто активен, реже сталкиваются с инфекциями дыхательных путей. К тому же переносят их (и алкоголь тоже) легче.