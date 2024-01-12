«В кожуре и ростках картофеля содержится ядовитое вещество — соланин. Оно необходимо овощу, чтобы защититься от вредителей и грибков. Но у людей соланин может вызвать интоксикацию. Чтобы этого не произошло, кожуру и глазки с клубней нужно обязательно срезать, а затем обрабатывать овощ термически — варить или тушить», — сказала она в беседе с Life.ru.