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Россиянам перечислили помогающие при бессоннице продукты

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие продукты помогут при бессоннице. Выпуск, где он их перечислил, доступен на платформе «Смотрим».

Какие продукты помогают при бессоннице, напомнил врач
© Unsplash

Агапкин посоветовал тем, кто хочет справиться с бессонницей, отказаться от плотного ужина, заменив его легким перекусом. В этот прием пищи врач рекомендовал есть продукты, богатые гормоном мелатонином, отвечающим за ночной сон. К таким он отнес продукты с высоким содержанием белка, например, яйца, индейку и нежирную рыбу. По словам Агапкина, они содержат аминокислоту, которая и превращается в гормон сна.

Кроме того, специалист посоветовал перед сном пить кефир или йогурт.

«Установлено, что, влияя на кишечную микрофлору, кисломолочные продукты тоже улучшают сон», — объяснил он. Продуктами, содержащими много мелатонина, Агапкин также назвал бананы и вишню. По его словам, половина стакана замороженной вишни содержит необходимое для хорошего сна количество мелатонина.

ЗОЖ
Михаил Гинзбург
Сергей Агапкин