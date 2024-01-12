Какие продукты помогают при бессоннице, напомнил врач

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, какие продукты помогут при бессоннице. Выпуск, где он их перечислил, доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин посоветовал тем, кто хочет справиться с бессонницей, отказаться от плотного ужина, заменив его легким перекусом. В этот прием пищи врач рекомендовал есть продукты, богатые гормоном мелатонином, отвечающим за ночной сон. К таким он отнес продукты с высоким содержанием белка, например, яйца, индейку и нежирную рыбу. По словам Агапкина, они содержат аминокислоту, которая и превращается в гормон сна.