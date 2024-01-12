Первую чашку кофе лучше выпивать не раньше, чем через час после пробуждения. Об этом пишет newizv.ru со ссылкой на данные исследований, опубликованные в Daily Mail.

Так, диетолог Аманда Маусер советует воздержаться от первой чашки кофе до 9.30 утра. Она уверена, что если утром немного подождать с употреблением кофе, можно получить максимальный заряд бодрости и избежать нервного перенапряжения. Это связано с тем, что когда человек просыпается, у него наблюдается высокий уровень кортизола (гормон стресса), а употребление кофе еще больше повышает его. Таким образом, для организма создается стрессовая ситуация.