Стоматолог назвал приятный и простой способ сделать зубы здоровее

Поцелуи не только снижают уровень стресса, что благоприятно сказывается на здоровье в целом, но и улучшают состояние зубов, рассказал стоматолог, директор стоматологической компании Revyline Максим Обушенков. На приятный и простой способ сделать зубы здоровыми специалист указал россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

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«Во время поцелуев мы активно используем мышцы лица, включая те, которые отвечают за выработку слюны. Этот естественный процесс важен для поддержания уровня pH в полости рта, — прокомментировал врач. — Проще говоря, выработка слюны во время поцелуев приводит к уменьшению кислотности во рту, а это помогает защищать зубы от кариеса».

«Помимо этого, поцелуи активизируют циркуляцию крови в тканях рта, это положительно сказывается на здоровье десен», — Максим Обушенков, стоматолог.

При поцелуях люди обмениваются бактериями, продолжил стоматолог. Большинство из них — часть нормальной микрофлоры, которая не представляет опасности при условии, что у обоих партнеров здоровая полость рта.