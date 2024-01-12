Врач рассказал, можно ли окунаться в прорубь на Крещение без подготовки

В диспансеризации взрослых появилось несколько нововведений. Они перечислены в программе госгарантий бесплатной медпомощи на 2024–2026 годы, которую утвердило правительство РФ. О самых важных рассказываем ниже. Оценка репродуктивного здоровья россиян Пожалуй, ключевым нововведением можно назвать осмотры по диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья. Проходить обследования будут и мужчины, и женщины. Это нужно, чтобы врачи могли своевременно выявлять признаки заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и роды, оценить онкориски. Будет два этапа диспансеризации. Один основной, второй дополнительный, если врачам понадобится уточнить диагноз или провести более детальные исследования. Первый этап – основной. Для женщин – осмотр акушером-гинекологом, пальпация молочных желез, осмотр шейки матки, забор и исследование мазков, в том числе цитологическое. Для мужчин – осмотр врачом-урологом. Второй этап – дополнительный. Для женщин в возрасте 30–49 лет – исследования мазков для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза, УЗИ органов малого таза и молочных желез. Для мужчин – спермограмма, исследования на инфекции в органах малого таза, УЗИ предстательной железы и органов мошонки. Диспансеризация для переболевших коронавирусом Для тех, кто перенес ковид, уже не первый год действует программа расширенной диспансеризации. Записаться на нее можно, даже если в медкарте нет отметки о перенесенном COVID-19. С 2024 года в диспансеризации по ковиду появилось изменение – расширили срок ее проведения. Теперь пациенты могут обратиться за обследованием в течение года после заболевания. На углубленной диспансеризации по ковиду врачи измеряют насыщение крови кислородом, проводят тесты на одышку, берут кровь на анализы, смотрят, есть ли признаки тромбообразования. Если нужны более детальные исследования, пациентов направляют на КТ легких, эхокардиографию, сканирование вен ног. Кому нужно пройти диспансеризацию в 2024 году В графике прохождения плановой диспансеризации ничего не изменилось. Граждане старше 40 лет ходят на диспансеризацию каждый год. Граждане в возрасте 18–39 лет проходят обследования раз в три года. В 2024 году на диспансеризацию ждут тех, кто родился в 1984 году и ранее, а также родившихся в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 и 2006 годах. Записываться можно с начала года, ждать дня рождения не нужно. Также рекомендуем почитать более подробный разбор о том, что такое программа государственной диспансеризации, как она проходит и как на нее попасть. Фото: ФедералПресс / Ольга Юшкова