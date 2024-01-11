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Дети и гипертоники: почему не всем стоит принимать участие в крещенских купаниях

Медики напомнили: при резком перепаде температур любой организм испытывает сильный стресс, поэтому к окунанию в прорубь рекомендовано готовиться заранее. В противном случае могут обостриться хронические заболевания.

Дети и гипертоники: почему не всем стоит принимать участие в крещенских купаниях
© Unsplash.com

Поэтому врачи советуют вовсе отказаться от купания в проруби детям до 7 лет, людям с любыми симптомами заболевании и небольшой температурой, гражданам с хроническими неинфекционными заболеваниями в стадии обострения, тем, кто страдает гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, нарушениями сердечного ритма.

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Если вы полностью здоровы и решили окунуться в ледяную воду, то к этому тоже необходимо заранее подготовиться. Прежде всего отказаться от алкоголя до и после купания, окунаться только в разрешённых местах. После выхода из прорубя медики советуют обтереться насухо полотенцем, зайти в тёплое помещение и как следует согреться, выпить горячий чай.

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ЗОЖ
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