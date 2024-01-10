8 «убийц» секса в отношениях: они лишают вас интима каждый день

Вы не можете быть на пике сексуальности на протяжении всей жизни, но и полное отсутствие интима в отношениях должно насторожить. Предлагаем познакомиться с распространенными «убийцами» секса: врага нужно знать в лицо!

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Недосып

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Если вы уже и забыли, когда вами в последний раз овладевало сексуальное желание, возможно, виной тому банальное отсутствие качественного сна. Ничего удивительного, если вы ложитесь спать слишком поздно и при этом рано встаете по будильнику изо дня в день. А может быть, причина в бессоннице? Знайте: все, что мешает хорошему сну, косвенно мешает и сексу. Согласитесь, сложно получить удовольствие от секса, если вы засыпаете уже на прелюдии.

Отсутствие близости

Секс без ощущения близости может убивать желание. Если партнер все чаще кажется вам чужим человеком, самое время понять, что полноценная близость выходит за рамки постели. Попробуйте проводить больше времени вдвоем: устройте парный цифровой детокс, разговаривайте на щепетильные темы, прижимайтесь друг к другу, обменяйтесь массажем. Найдите способы выразить любовь без секса. Эмоциональное сближение способно восстановить ваше сексуальное влечение.

Низкая самооценка

Низкая самооценка особенно больно бьет по либидо, когда вы недовольны своей внешностью. Сложно почувствовать себя сексуальной, если вы сгораете от стыда раздевшись. Работайте над принятием себя и постепенно приводите себя в форму. Даже небольшой прогресс поможет вам почувствовать себя лучше. Если с проблемой столкнулся ваш партнер, почаще напоминайте ему, что он для вас самый сексуальный мужчина в мире.

Дети

Не стоит воспринимать рождение ребенка как повод навсегда забыть о сексуальной жизни. После появления малыша вы все так же имеете право на интим. Наймите няню на час, чтобы побыть наедине с партнером, или встройте замок в дверь спальни. Не ищите причин повременить с романтикой, пауза может затянуться на годы и даже разрушить ваши отношения.

Депрессия

Депрессия может лишить вас удовольствия от многих вещей, включая секс. Не пытайтесь справиться с ней самостоятельно, это болезнь, которая требует лечения. К слову, и некоторые медикаменты могут отбить желание заниматься сексом — обязательно сообщите о своих подозрениях лечащему врачу.

Алкоголь

Несмотря на то, что алкоголь способен заставить вас чувствовать себя более раскрепощенной, слишком большое количество выпивки притупляет сексуальное влечение. В любом случае важно не терять самоконтроль, ведь речь идет уже не об удовольствии, а о безопасности. Кроме того, состояние опьянения может отталкивать вашего партнера — проследите за его поведением в следующий раз.

Стресс

Доказано, что легкий стресс повышает работоспособность. Но секс не входит в число дел, которым волнение на пользу. Причина переживаний может быть абсолютно любой и не касаться отношений напрямую. Чтобы ситуация пришла в норму, практикуйте здоровые методы снятия стресса или обратитесь к терапевту, если не можете помочь себе сами.

Ожирение