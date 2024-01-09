Врачи раскрыли, как часто нужно менять нижнее белье

Ведущие дерматологи Анню Метил, Сара Робертс и Арчит Аггарвал раскрыли оптимальную частоту смены трусов. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

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Мужчинам можно не менять нижнее белье каждый день, считают врачи. Однако данная рекомендация не распространяется на женщин.

«В ситуациях с минимальной активностью и отсутствием потоотделения смена трусов через день может быть приемлемой», — заявила Метил.

По мнению экспертов, это связано с тем, что у женщин более короткая уретра, чем у мужчин. В связи с этим их половые органы более подвержены таким заболеваниям, как бактериальный вагиноз и дрожжевая инфекция.

«Вульва содержит складки, которые удерживают влагу и бактерии с большей вероятностью, чем мужские гениталии», — добавил Аггарвал.

Собеседники издания обратили особенное внимание на людей, которые активно занимаются спортом и живут в жарком климате.

«Тем, кто занимается интенсивными физическими нагрузками или сильно потеет, рекомендуется чаще менять нижнее белье. В жарком и влажном климате для поддержания хорошей гигиены может потребоваться смена нижнего белья даже чаще одного раза в день», — заключил Аггарвал.