Эндокринолог назвала 7 способов похудеть для самых ленивых
Как похудеть после новогодних праздников — вечная тема, которая сегодня, в первый рабочий день наступившего года, особенно актуальна. Зимой физическая активность и так дается с трудом, а в столь суровые морозы, как сейчас в Москве, вообще не хочется лишний раз вставать с дивана и выползать из-под теплого пледа. К счастью, есть способы сбросить пару-тройку лишних килограммов и для ленивых. Их мы подсмотрели в Telegram-канале доктора медицинских наук, эндокринолога Зухры Павловой.
1. Пейте теплые несладкие напитки
Это не только согревает в холодное время года, но и помогает контролировать аппетит и «увлажнять» организм. Вернее сказать, восстанавливать объем жидкости в теле. Однако нам всем нужно разорвать порочную связь между «попить чаю» и «съесть что-нибудь к чаю». Тут лучше брать пример с китайцев, которые постоянно пьют даже не чай, а просто горячую воду. Это очень полезно.
2. Ешьте горячий суп
Это эффективный способ похудеть, так как он стимулирует выработку гормона насыщения холецистокинина и не только его. Как минимум еще один гормон — глюкагон-подобный пептид, который сейчас широко используется в мире в качестве лечения ожирения (нашумевшие уколы для похудения оттуда же), — тоже существенно уменьшает активность центра голода. Лучший суп для худеющих — нежирный, насыщенный овощами.
3. Завтракайте белковой пищей
Белок — это самый важный компонент здорового питания и похудения. Он помогает вам быстрее насытиться и дольше оставаться с этим ощущением, что снижает желание перекусывать между приемами пищи. Это может быть греческий йогурт, творог, яйца, куриная грудка, рыба (малосольный лосось) и т. д.
4. Выбирайте овощи, богатые клетчаткой
Клетчатка — это еще один полезный элемент для похудения. Она улучшает пищеварение, очищает кишечник, снижает уровень холестерина и сахара в крови, а также увеличивает объем пищи, не добавляя калорий. Идеальны сезонные овощи: зимой это квашеная капуста, другие виды капусты, тыква. Насчет корнеплодов (картофель, свекла, морковь) надо помнить, что в них много сахара, поэтому их не стоит есть вечером.
5. Спите не менее 7 часов в сутки
Если получается меньше, то вы нарушаете работу гормонов, которые контролируют аппетит, настроение и энергию. Вы становитесь более голодными, раздражительными и ленивыми.
6. Ешьте медленно и вдумчиво
Если вы едите слишком быстро, вы не успеваете почувствовать сигналы насыщения от вашего организма и переедаете. Если во время трапезы отвлекаетесь на телевизор, телефон или компьютер, вы не получаете удовольствия и хотите больше. Поэтому ешьте медленно, жуйте хорошо и наслаждайтесь каждым кусочком. Когда еда тщательно пережевывается, успевают вырабатываться гормоны насыщения и из тщательно перетертой еды организм сможет больше усвоить полезных веществ.
7. Ешьте из маленьких тарелок
Если вы едите из больших тарелок, вы склонны положить больше еды, чем вам нужно, и съедать все, чтобы не выбрасывать. Если вы едите из маленьких тарелок, вы автоматически уменьшаете порции и чувствуете себя сытыми с меньшим количеством еды.
Бонус. Если хотите сладкого, то съешьте маленькую дольку темного шоколада, в котором не менее 70 процентов какао.
«Эти ленивые способы не требуют от вас никаких жертв или изнурительных тренировок, а только небольших изменений в вашем образе жизни и питании. Попробуйте их, и вы удивитесь, как легко и приятно можно похудеть», — говорит доктор Павлова.