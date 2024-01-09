Врач посоветовала после праздников не заниматься интенсивными тренировками

После праздников не стоит практиковать интенсивные тренировки для сжигания лишних калорий. Об этом предупредила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

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Она отметила, что физическая активность полезна, но не стоит резко включаться в интенсивные тренировки для сжигания набранных за время праздников килограммов.

— Лучше начать с постепенного восстановления рациона, — рассказала она в комментарии РИАМО.

Пользу также принесет введение регулярных прогулок, дыхательных упражнений и йоги. Это поможет подготовить тело к более активным тренировкам в дальнейшем. Снижение веса должно происходить постепенно в течение нескольких месяцев.

Тананакина уточнила, что здоровое снижение веса обычно составляет 500 граммов жировой массы в неделю.