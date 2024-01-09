Чем опасные кассовые чеки, рассказала врач Лебедева

Несмотря на развитие технологий и существование электронных чеков, многие по сей день пользуются бумажной их разновидностью. Однако медики считают, что это может быть опасно для здоровья.

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О том, какие риски несут бумажные чеки здоровью человека, врач Диляра Лебедева рассказала у себя в соцсетях.

Медик призвала не брать кассовые чеки голыми руками, предупредив о том, что это может привести к возникновению проблем в эндокринной системе.

«Кассовые чеки печатаются на термобумаге с помощью краски, которая содержит Бисфенол А. По своей структуре он похож на эстроген — женский половой гормон. Он легко проникает через кожу и оказывает эстрогенно-подобное действие, которое приводит к эндокринному дисбалансу», — пояснила врач.

По словам Диляры Лебедевой, это может привести к онкологии у представителей обоих полов. А все потому что вещества, подобные Бисфенолу А, называются эндокринными дезодораторами.

Врач призвала работающих на кассе делать это только в перчатках. Остальным медик советует просить электронные чеки.