Кардиолог объяснила, чем опасен отказ от жирной и соленой еды

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич считает, что полный отказ от ряда продуктов усугубляет стресс, который является одним из главных провокаторов заболеваний сердца и сосудов.

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Проблема не в жирном, соленом или фастфуде, а в том, почему человек, зная о вреде переизбытка той или иной пищи, все равно ее выбирает, отметила врач.

"Высокий уровень стресса приводит к потребности питаться вот таким образом. Со стрессом нужно работать. Это даст эмоциональную стабильность, контакт со своим телом, когда вы будете выбирать более полезную еду", - поделилась врач на своем канале в YouTube, добавив, что нужно быть аккуратнее с запретами, так как это может вызвать дополнительное напряжение и усилить стресс.

Врач подчеркнула, что она против диет и жестких ограничений.

"Запреты - это не решение. Важно не запрещать себе какую-то пищу, а сделать так, чтобы вы сами захотели есть полезные продукты. Побольше рыбы, овощей, клетчатки. Человек же в стрессе берет все подряд, что видит на прилавке", - объяснила кардиолог.

Давно замечено: от сердечно-сосудистых недугов часто страдают люди, в рационе которых преобладают быстрые углеводы, красное мясо, трансжиры, консервированные продукты, пальмовое масло дешевых сортов, соль, добавила Кореневич.

Ранее врач назвала самое полезное масло для сосудов. Как объяснила специалист, с жирной морской рыбой на прилавках все непросто - не так легко найти продукт хорошего качества по доступной цене. То же самое и с оливковым маслом.

Но "мы имеем свои сорта растительных масел, которые содержат в несколько раз больше омега-3 жирных кислот, чем импортное оливковое", подчеркнула Кореневич.