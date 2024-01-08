Хотя в этих овощах есть фитонциды с антимикробным действием, их эффект ограничен зоной аромата и недолговечен.

Эксперт отметил «М24» богатое содержание полезных веществ в чесноке и луке, включая антиоксиданты, витамины и микроэлементы. Однако он подчеркнул, что они могут укрепить иммунитет и помочь в борьбе с простудой, но только как часть сбалансированной диеты, включающей разнообразные белки, углеводы, жиры и витамины.

Тяжельников подчеркнул, что использование лука и чеснока в больших количествах не способно значительно повысить иммунитет, и не стоит рассматривать их как единственное средство от простуды. Рекомендуется употреблять эти овощи в сыром виде в умеренных количествах, учитывая, что у них есть противопоказания, такие как возможность вызвать дискомфорт в желудке и другие желудочно-кишечные проблемы.