Врач назвал самый простой способ протрезветь

Терапевт Алексей Жито рекомендует во время употребления алкоголя время от времени выходить на свежий воздух для того, чтобы спиртное быстрее выветривалось.

Он отметил, что этот метод помогает выдыхать алкоголь из легких и объяснил, что подышать свежим воздухом после употребления спиртных напитков очень полезно. Также он предупредил о риске замерзнуть и напомнил, что в состоянии алкогольного опьянения человек может не заметить, что сильно потеет.