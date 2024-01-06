Названы продукты, способствующие сохранению энергии зимой

Врач-нутрициолог Ирина Попкова перечислила продукты, способствующие накапливанию энергии в зимнее время года.

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Специалист посоветовала есть тыкву, так как в ней содержатся витамины А, В, РР, Т, С и микроэлементы: медь, цинк, железо. Кроме того, овощ насыщен бета-каротином и пектином. Также эксперт рекомендует добавить в рацион сладкий перец, содержащий витамины А, С, Е и антиоксиданты.

«В нем на 40% больше витамина С, чем в любых цитрусовых, поэтому достаточно всего 100 г продукта в день, чтобы компенсировать суточное количество этого витамина. Перец усваивается в сыром виде, но также хорошим решением будет запечь его в духовке, добавить во вторые мясные блюда, рагу», – отметила Попкова.

Другим полезным продуктом является шиповник. Он богат витаминами A, С, PP, E, K, хромом, марганцем, цинком, медью, магнием и железом. Из его плодов можно приготовить не только чай, но и настои, и компот.

Также нутрициолог советует обогатить питание сливой, которая благодаря пектину и пищевым волокнам стимулирует перистальтику кишечника, поддерживая процесс пищеварения. В составе сливы: витамин C, кальций, магний, фосфор и железо.Множество важнейших микроэлементов и витаминов содержатся в облепихе: А, С, Е, аминокислоты, каротиноиды и флавоноиды, а также кальций, калий, магний, фосфор и железо.

«Ягоды можно употреблять в свежем виде или в виде пюре. А витаминные морсы и компоты из облепихи являются прекрасным средством для быстрого восстановления при «простудных» заболеваниях», – приводит слова специалиста «Газета.Ru».