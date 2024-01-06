Бананы полезны для здоровья и содержать важные для организма минералы. Однако фрукт не стоит употреблять на завтрак, говорит британский диетолог Д. Дэрил Джоффр.

Бананы — это, пожалуй, худшее, что можно съесть на завтрак.

Эксперты назвал три причины отказаться от этих фруктов по утрам.

Высокое содержание фруктозы. Это приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови, а затем к такому же резкому спаду. Между тем такие скачки вызывают тягу к еде. Усталость и потеря концентрации. Низкий уровень сахара в крови может спровоцировать усталость и рассеянность. Гиперзакисление пищеварительной системы. Сахар, содержащийся в банане, ферментируется во время пищеварения и превращается в спирт. При этом образуются кислоты, которые могут вызвать воспаление. В результате могут возникнуть такие заболевания, как остеоартрит и подагра.