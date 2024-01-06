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Опасно для здоровья: диетолог назвал три причины отказаться от бананов на завтрак

Бананы полезны для здоровья и содержать важные для организма минералы. Однако фрукт не стоит употреблять на завтрак, говорит британский диетолог Д. Дэрил Джоффр.

Бананы — это, пожалуй, худшее, что можно съесть на завтрак.

Эксперты назвал три причины отказаться от этих фруктов по утрам.

  1. Высокое содержание фруктозы. Это приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови, а затем к такому же резкому спаду. Между тем такие скачки вызывают тягу к еде.
  2. Усталость и потеря концентрации. Низкий уровень сахара в крови может спровоцировать усталость и рассеянность.
  3. Гиперзакисление пищеварительной системы. Сахар, содержащийся в банане, ферментируется во время пищеварения и превращается в спирт. При этом образуются кислоты, которые могут вызвать воспаление. В результате могут возникнуть такие заболевания, как остеоартрит и подагра.

Негативное воздействие бананов можно обратить вспять с помощью правильной комбинации. Всегда старайтесь сочетать бананы с полезными жирами, травами и специями. Они могут нейтрализовать кислоту и поддержать метаболизм.

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