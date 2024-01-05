Кардиолог перечислила привычки, укорачивающие жизнь

Кардиолог Кореневич перечислила привычки, укорачивающие жизнь
Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала склонность к неумеренности во вредных привычках и негативные переживания факторами, укорачивающими человеческую жизнь.
«Открою секрет: вам можно все, просто вся сила в умеренности. Не нужно допускать злоупотребление никакими удовольствиями. Все можно в меру», – отметила медик.
Анна Кореневич подчеркнула, что навредить здоровью может даже неумеренность в здоровых привычках. Если человек занимается чрезмерными физическими нагрузками или исключает из своего рациона какие-то продукты, то это тоже негативно сказывается на состоянии организма. Кроме того, жизнь укорачивается от истощения, вызываемого неумеренностью в рабочих нагрузках и отсутствием баланса между отдыхом и работой.
Помимо этого, укорачивают жизнь стресс и плохие мысли. Негативное восприятие жизни способно влиять на все аспекты жизни, ведет к формированию социальной изоляции, повышает риск возникновения возрастного слабоумия. Вдобавок стрессовые события и нервы увеличивают риск развития болезней сердца и рака, передает «МедикФорум».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что травник назвал идеальную температуру для бани. Он также объяснил, на что следует обращать внимание в парилке.