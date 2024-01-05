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Кардиолог Кореневич перечислила привычки, укорачивающие жизнь

Врач-кардиолог Анна Кореневич назвала склонность к неумеренности во вредных привычках и негативные переживания факторами, укорачивающими человеческую жизнь.

Кардиолог перечислила привычки, укорачивающие жизнь
© РИА "ФедералПресс"

«Открою секрет: вам можно все, просто вся сила в умеренности. Не нужно допускать злоупотребление никакими удовольствиями. Все можно в меру», – отметила медик.

Анна Кореневич подчеркнула, что навредить здоровью может даже неумеренность в здоровых привычках. Если человек занимается чрезмерными физическими нагрузками или исключает из своего рациона какие-то продукты, то это тоже негативно сказывается на состоянии организма. Кроме того, жизнь укорачивается от истощения, вызываемого неумеренностью в рабочих нагрузках и отсутствием баланса между отдыхом и работой.

Помимо этого, укорачивают жизнь стресс и плохие мысли. Негативное восприятие жизни способно влиять на все аспекты жизни, ведет к формированию социальной изоляции, повышает риск возникновения возрастного слабоумия. Вдобавок стрессовые события и нервы увеличивают риск развития болезней сердца и рака, передает «МедикФорум».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что травник назвал идеальную температуру для бани. Он также объяснил, на что следует обращать внимание в парилке.

ЗОЖ
Анна Кореневич