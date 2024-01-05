Кардиолог перечислила привычки, укорачивающие жизнь

«Открою секрет: вам можно все, просто вся сила в умеренности. Не нужно допускать злоупотребление никакими удовольствиями. Все можно в меру», – отметила медик.

Анна Кореневич подчеркнула, что навредить здоровью может даже неумеренность в здоровых привычках. Если человек занимается чрезмерными физическими нагрузками или исключает из своего рациона какие-то продукты, то это тоже негативно сказывается на состоянии организма. Кроме того, жизнь укорачивается от истощения, вызываемого неумеренностью в рабочих нагрузках и отсутствием баланса между отдыхом и работой.