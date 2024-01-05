Зимний экстрим: как вести себя в мороз?

На улице настоящая зима, сразу после Нового года в большинство регионов пришли экстремальные морозы. Синоптики обещают небольшое потепление, однако оно не кардинально. Как же вести себя в -20С?

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Зима у нас бывает разная — во-первых, много климатических зон в стране, во-вторых, погода то и дело подкидывает какие-то сюрпризы. Осенью синоптики прогнозировали комфортную и теплую зиму, однако декабрь засыпал нас снегом, который до Нового года частично растаял, а уже с 1 января наступили аномальные морозы — в средней полосе России -25С и ниже.

Пик холодов, как уверяют погодные специалисты, уже пройден, однако ждать кардинального потепления не стоит, зима еще преподнесет нам сюрпризы. Как же вести себя в такой холод?

Правильно одевайтесь!

Специалисты рекомендуют в холода выбирать многослойную одежду — это поможет сохранить тепло дольше. Между слоями одежды задерживается теплый воздух и вы чувствуете себя комфортно. Вместо одного шерстяного свитера лучше надеть футболку (можно и не одну) и толстовку. А еще приобретите термобелье.

Выбор обуви тоже имеет большое значение! Подошва должна быть максимально толстой, сама обувь свободной и комфортной, а внутрь надевайте шерстяной носок.

Обязательно надевайте шапку и варежки, а еще закутывайтесь в шарф. Однако закрывать им рот или нос не нужно — всего через пару минут образуется наледь и вы будете дышать ледяным воздухом. Просто хорошо обмотайте им горло. Дышать на морозе лучше всего носом.

Долой вредные привычки

Согреваться алкоголем (мы понимаем, что в праздники это особенно привлекательно!) — не лучшая идея. Были проведены простые опыты с использованием тепловизора, и оказалось, что спиртной напиток на морозе максимально быстро забирает у нашего организма тепло. Верней, кровь приливает к сосудам, они расширяются и тут же отдают тепло. А вот теплый чай или бульон — отличные варианты.

На холоде также лучше не курить. Никотин на морозе сужает сосуды, а это чревато сильными головными болями которые еще называются «морозными мигренями».

Используйте дополнительную защиту

Перед выходом из дома лучше как следует защитить лицо и другие открытые участки — к примеру, руки. Используйте специальный креп минут за 15-20 до выхода на улицу.

Если у вас аллергия на холод — это реакция на холодный воздух в виде кожной сыпи, лучше сразу принять антигистаминный препарат или хотя бы носить его с собой в сумочке.

Что делать, если вы заметили признаки обморожения?

Нужно как можно скорее восстановить кровообращение отмороженных частей тела растиранием и постепенным согреванием. Если побелели щеки, нос, уши, достаточно растереть их чистой рукой до покраснения и появления покалывания и жжения. Снегом растирать нельзя, так как вы повредите кожу.

Пройдите в теплое помещение, если есть такая возможность, и продолжайте растирание.

Употребляйте теплую жидкость одновременно с растиранием.

После порозовения отмороженной конечности ее надо вытереть досуха, протереть спиртом или водкой, наложить чистую сухую повязку и утеплить ватой или тканью.

Если кровообращение восстанавливается плохо, обращайтесь за помощью в медицинское учреждение.