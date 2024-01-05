Эксперты назвали главные правила очищения организма

Зачастую людям не хватает времени следить за питанием, гулять на свежем воздухе и давать организму хороший отдых. В результате человек получает стресс, вредные привычки, инфекции и разные болезни. А после приема лекарств в организме появляются вредные вещества.

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Органы ЖКТ, кожа, легкие и почки выводят токсины из организма. Но основная детоксикационная нагрузка ложится именно на систему пищеварения. Кроме того, на ее детокс-возможности влияет еда, поэтому нужно питаться правильно и избегать голодания.

Эксперты советуют есть меньше продуктов, раздражающих слизистую оболочку желудка и и вызывающих усиленную секрецию соляной кислоты, - алкоголь, газировку, любую жареную, маринованную, копченую, соленую пищу, консервы, пряности и маринады. Хорошо есть овсяную или рисовую кашу на завтрак, так как она поможет защитить слизистую желудка и внутреннюю детокс-систему.

Если организму требуется помощь, то тело подает сигналы. Основные признаки - высыпания на коже, дискомфорт и нарушения работы органов ЖКТ, ослабленный иммунитет, усталость и слабость, головная боль.

В этих случаях можно самостоятельно помочь кишечнику. К примеру, добавить в рацион отруби, зелень, продукты с бета-каротином - тыкву, шпинат, морковь, батат, брокколи, цинксодержащие продукты - чеснок, мяту, солодку. Они сберегут слизистую оболочку ЖКТ.

Продукты с клетчаткой или пищевыми волокнами помогут ферментативной системе кишечника. А черника, красная фасоль, грецкие орехи, темный виноград и продукты, богатые витаминами группы В обеспечат антиоксидантную защиту.

Кроме того, рекомендуется заниматься физическими нагрузками, высыпаться и отдыхать, не стрессовать, пить много чистой воды без газа и есть здоровую пищу.