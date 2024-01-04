Почему мужчине опасно пить алкоголь перед зачатием ребенка

Долгое время считалось, что только употребление женщиной алкоголя до и во время беременности способно привести к фетальному синдрому — отклонениям в психофизическом развитии малыша. Но вклад отца в диагноз ребенка может быть не менее значим, объясняет профессор Майкл Голдинг в колонке на портале The Conversation.

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По словам эксперта, исследования ясно показывают, что сперматозоиды несут огромное количество эпигенетической информации, то есть наследуемые сдвиги в способе экспрессии генов, которые не являются результатом изменений в последовательности ДНК и прямо влияют на развитие плода и здоровье ребенка. Тем не менее большинство врачей все еще не принимают во внимание образ жизни мужчины.