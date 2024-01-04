Эксперт дал четыре совета, как уменьшить вздутие живота в праздничную пору
В праздничную пору многие люди расслабляются и питаются неправильно. Переедание и употребление определённых продуктов может стать причиной вздутия живота. Диетолог Лиз Купер в беседе с Express рассказала, как уменьшить неприятные симптомы при повышенном газообразовании.
Она дала следующие рекомендации.
- Начните с приготовления еды с нуля, используя цельные продукты, — вид и запахи запустят пищеварительные ферменты ещё до того, как вы почувствуете вкус.
- Выбирайте продукты, которые легко перевариваются, а когда вы будете готовы к еде, убедитесь, что вы чувствуете себя расслабленно и отключили все отвлекающие факторы.
- Найдите время есть медленно: чем медленнее мы едим и чем больше пережёвываем пищу, тем лучше мы её перевариваем.
- Некоторые люди также могут принять различные добавки, например, с пищеварительными ферментами. Их можно принимать только после консультации с врачом.
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