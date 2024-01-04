Эксперт дал четыре совета, как уменьшить вздутие живота в праздничную пору

В праздничную пору многие люди расслабляются и питаются неправильно. Переедание и употребление определённых продуктов может стать причиной вздутия живота. Диетолог Лиз Купер в беседе с Express рассказала, как уменьшить неприятные симптомы при повышенном газообразовании.