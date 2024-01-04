Травматолог назвал 5 правил безопасного зимнего отдыха

Чтобы долгожданные каникулы не омрачились походом в травмпункт, нужно соблюдать пять простых правил. О них напомнил заведующий травматологическим отделением №4 СГКБ имени Н.И. Пирогова Иван Гранкин.

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1. Носить только удобную обувь и использовать специальные средства против скольжения.

2. Во время пребывания на улице не употреблять алкогольные напитки - "градусы" только на время дают чувство тепла и ненужной храбрости.

3. Следить, чтобы пожилые родственники не выходили одни на улицу во время гололеда - лучше закупить для них продукты и почаще их навещать.

4. При занятиях активными видами спорта необходимо соблюдать элементарные правила безопасности:

- выбирать только оборудованные места для катания;

- не оставлять детей без присмотра.