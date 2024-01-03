Как не переесть сладких подарков. 7 простых способов

Раскрываем несколько действенных способов, которые помогут снизить тягу к сахару в период новогодних праздников.

Горы конфет и вафель из детских новогодних подарков, имбирные пряники и рождественские пироги начали соблазнять вас уже с последних декабрьских дней и не отпускают до сих пор? Рассказываем, как удержаться от сладкого в эти дни.

Первый совет - начните есть меньше сладкого. Да, звучит как издёвка, но работает! А если без шуток, запомните - чем меньше сахара ешь, тем меньше его хочется. Ловите несколько советов, которые должны вам помочь снизить тягу к сладкому хотя бы в праздничные дни.

Не держите сладости на виду

Как говорится, с глаз долой - из сердца вон. Не покупайте сладкое, чтобы лишний раз не соблазняться. Ну или хотя бы минимизируйте количество конфет и печенья в своей продуктовой корзине. Но если вам (вашему ребёнку) выдали несколько сладких подарков, просто уберите их на самую верхнюю полку. Ловите лайфхак: из них можно будет собрать несколько небольших кульков и брать с собой в гости. Так вы очистите свой дом от сладких запасов.

«Полностью исключать сладкое из своей жизни (тем более, если вы сладкоежка) очень неразумно. Через неделю вы захотите съесть сахар из сахарницы, а организм, подумав, что наступили тяжёлые времена, подбросит кортизола, запустив тем самым накопление жира. Так что не рекомендую создавать себе спартанских условий. Не исключать сладкое, а употреблять его в самых полезных формах», — отмечает нутрициолог, кандидат медицинских наук Татьяна Притыкина.

Ешьте меньше солёного

Большое количество солёных продуктов за праздничным столом вызывает желание не только выпить очень много воды, но и потянуться за кусочком медовика, особенно после селёдки под шубой. Требование организма съесть что-то сладкое может говорить также о дефиците железа, кальция, триптофана (отвечает за хорошее настроение). Чтобы восполнить их, достаточно добавить в рацион печень, яйца и сыр, индейку, орехи и бананы. Так что за праздничным столом старайтесь налегать на блюда с этими продуктами.

Увеличьте количество овощного белка в рационе

Больше белков и овощей в рационе поможет снизить тягу к сладкому. Это обеспечит длительное ощущение сытости. А бобовые, например, уравновешивают глюкозу в крови. Диетологи советуют жевать семена фенхеля - они снижают "сладкий" аппетит. Мы же советуем добавить в праздничный рацион зелень, бобовые и зерновые культуры, а обычный пшеничный хлеб заменить на кукурузный. А нежирная сметана или оливковое масло отлично заменят в салате майонез.

Выберите два дня в неделю для сладкого

Попытка отказаться от сладкого резко - путь к срыву уже в ближайшее время. Особенно если вы привыкли есть много сладкого. Избавляться от вредной привычки нужно постепенно. Для начала достаточно исключить газированные сладкие напитки - не пейте их вообще, а, когда почувствуете, что уже можете обойтись без них, начните пить чай или кофе без сахара. В праздничные дни выберите два дня, в которые сможете насладиться любимым десертом. Возможно, вы давно хотели сами испечь имбирное печенье или съесть мамин пирог. Осознание того, что будет день, когда можно будет позволить себе сладкое, поможет продержаться без него всё остальное время.

Больше двигайтесь!

Чтобы отвлечься от мыслей о сладком, сделайте физические упражнения, а лучше сходите в парк и покатайтесь на горке или на коньках. Таким образом высвободятся эндорфины, а настроение и самочувствие улучшатся и без сладкого допинга.

«Как биохимик немного открою вам глаза - мы не сможем прожить без сладкого. В частности, без глюкозы. Нас такими создала природа, и сопротивляться бесполезно. Глюкоза - основная энергетическая "валюта" нашего организма, и это стоит "понять, простить и принять". Даже в условиях голода глюкоза образуется из белков и жиров! Она будет вырабатываться в любом случае, независимо от того, как мы питаемся. Именно этот метаболит "заходит" в клетки и обеспечивает нас энергией (и не только)», — отмечает Татьяна Притыкина.

Ищите единомышленников

Отказ от вредной привычки - дело непростое. И бороться с ней лучше не в одиночку. Обсудите данный вопрос со своими друзьями или семьей. Наверняка найдутся те, кто тоже решил завязать со сладким. Вам будет гораздо легче пройти этот путь вместе, тем более за одним праздничным столом, контролируя друг друга.

Обманите себя

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, при сильном желании съесть что-то сладкое можно попробовать обмануть себя. Например, две минуты вдыхать запах ванили или добавить в какое-то блюдо корицу. Эти пряности помогут удержаться от соблазна. К тому же пакетик ванили и палочка корицы легко поместятся в кармане сумки, поэтому, собираясь в гости, захватите их с собой.