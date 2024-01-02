Секс на диете: как ограничения в питании влияют на либидо

Накануне праздников нельзя вгонять себя в крайности: переедание после строгой диеты способно нанести тяжелый удар по здоровью. Об этом нутрициолог Елена Башкирова рассказала в интервью изданию «Подмосковье сегодня». По словам специалиста, резкое ограничение еды — всегда стресс для организма, а потому серьезное ограничение калорий он воспринимает как «голодные времена» и начинает активнее откладывать жир.

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Из-за жестких диет, по мнению эксперта, страдает не только пищеварение и иммунитет, но и гормональная система и даже сексуальное влечение. И чем чаще человек прибегает к диетам, тем сложнее может быть нормализовать вес в будущем, так как при сокращении рациона метаболизм замедляется, чтобы тратить меньше энергии и, следовательно, калорий.