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Секс на диете: нутрициолог рассказала, как ограничения в питании влияют на либидо

Накануне праздников нельзя вгонять себя в крайности: переедание после строгой диеты способно нанести тяжелый удар по здоровью. Об этом нутрициолог Елена Башкирова рассказала в интервью изданию «Подмосковье сегодня». По словам специалиста, резкое ограничение еды — всегда стресс для организма, а потому серьезное ограничение калорий он воспринимает как «голодные времена» и начинает активнее откладывать жир.

Секс на диете: как ограничения в питании влияют на либидо
© Super.ru

Из-за жестких диет, по мнению эксперта, страдает не только пищеварение и иммунитет, но и гормональная система и даже сексуальное влечение. И чем чаще человек прибегает к диетам, тем сложнее может быть нормализовать вес в будущем, так как при сокращении рациона метаболизм замедляется, чтобы тратить меньше энергии и, следовательно, калорий.

Ранее врач Наталья Лазуренко рассказала, сколько можно есть мандаринов, чтобы они не пошли во вред.

ЗОЖ
Елена Башкирова