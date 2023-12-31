Психиатр дал 10 простых советов как побороть желание закурить

Когда человек бросает курить, все его мысли чаще всего сосредоточенны именно на сигаретах. Стивен Ганс – доктор медицинских наук, психиатр, преподаватель в Массачусетской больнице общего профиля – рассказал, как побороть желание курить всего за пять минут.