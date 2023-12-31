Психиатр дал 10 простых советов как побороть желание закурить

Как побороть желание курить всего за 5 минут, рассказал психиатр
Когда человек бросает курить, все его мысли чаще всего сосредоточенны именно на сигаретах. Стивен Ганс – доктор медицинских наук, психиатр, преподаватель в Массачусетской больнице общего профиля – рассказал, как побороть желание курить всего за пять минут.
По словам эксперта, чтобы справиться с физической и психологической тягой к курению, нужно перенаправить фокус внимания. Стивен Ганс назвал 10 простых способов, как это можно сделать.
Прогуляйтесь на улице. Лучше дышать диафрагмой, а не грудью.
- Закройте глаза и представьте место или ситуацию, которая успокаивает и может отвлечь ваши мысли от дискомфорта. Это практика, известная как управляемое воображение.
- Сделайте несколько глубоких вдохов. Если вы потратите несколько минут на то, чтобы контролировать скорость и метод своего дыхания, это может стать мощным инструментом, который поможет преодолеть тягу к курению.
- Выпейте стакан воды. Обезвоживание может вызвать чувство тревоги, которое, в свою очередь, может вызвать желание курить.
- Перечислите причины отказа от курения. Это позволит преодолеть плохие эмоции с помощью интеллекта.
- Найдите хобби, такое, которое можно легко взять и отложить в любой момент. Это может быть разгадывание кроссвордов, вязание, чтение.
- Перекусите. При падении уровня сахара в крови может возникнуть тяга к курению, порой её трудно отличить от тяги к сахару. В этом случае попробуйте съесть, например, фрукт или йогурт.
- Перейдите в место, свободное от курения. Нахождение рядом с другими людьми, когда они курят, может спровоцировать тягу к сигаретам. Если рядом с вами кто-то закурил, отойдите подальше.
- Попробуйте никотин-заместительную терапию. Это могут быть специальные жевательные резинки, пластыри для кожи, пастилки, спреи для рта.
- Позвоните другу. Потратьте несколько минут на общение с кем-то, кто вам дорог. Так поднимется настроение и мозг отвлечётся от мыслей о курении.
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