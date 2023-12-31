Волгоградские медики развенчали популярные мифы об алкоголе
С 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 идет Неделя профилактики злоупотребления алкоголем.
Существует немало устоявшихся мифов о пользе алкоголя в тех или иных случаях. Волгоградские медики уверяют, что это не так.
В чем именно неверны наиболее популярные мифы о спиртном, объяснили в облздраве.
Свои аргументы медики представили в виде открыток:
«Волгоградская правда»
«Волгоградская правда»
Ранее «Рамблер» писал о новогодней дозе алкоголя.