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Волгоградские медики развенчали популярные мифы об алкоголе

С 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 идет Неделя профилактики злоупотребления алкоголем.

Медики развенчали популярные мифы об алкоголе
© Unsplash.com

Существует немало устоявшихся мифов о пользе алкоголя в тех или иных случаях. Волгоградские медики уверяют, что это не так.

В чем именно неверны наиболее популярные мифы о спиртном, объяснили в облздраве.

Свои аргументы медики представили в виде открыток:

«Волгоградская правда»
«Волгоградская правда»

Ранее «Рамблер» писал о новогодней дозе алкоголя.

ЗОЖ