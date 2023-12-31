Медики развенчали популярные мифы об алкоголе

С 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 идет Неделя профилактики злоупотребления алкоголем.

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Существует немало устоявшихся мифов о пользе алкоголя в тех или иных случаях. Волгоградские медики уверяют, что это не так.

В чем именно неверны наиболее популярные мифы о спиртном, объяснили в облздраве.

Свои аргументы медики представили в виде открыток:

«Волгоградская правда»

«Волгоградская правда»