Чего не нужно делать в Новый год – рекомендации врачей
Врачи Пушкинской больницы имени профессора Розанова рекомендовали россиянам для безопасного празднования Нового года не злоупотреблять спиртными напитками, не пить для согрева, отказаться от некоторого вида алкоголя, сообщает ИА DEITA.RU.
В новогодние праздники большинство россиян по традиции пьют шампанское, в особенности под бой курантов. Однако от такого газированного алкоголя лучше отказаться людям с проблемами ЖКТ.
При этом врачи предупредили, что с алкоголем в целом нужно быть осторожными, так как при оптимальной дозе наступает терапевтический эффект, то есть человек находится в легком опьянении, чувствует себе веселей и радостней. Однако если превысить дозу, то эффект будет токсический. Он наступает в кротчайшие сроки и приводит к разрушающим действием. Чаще всего происходит угнетение сознания, есть риск впасть в кому. Более того, это грозит серьезными негативными последствиями, в частности нарушается дыхание, кровообращение, сбой в работе печени и почек. По словам медиков, организм долго справляется с последствиями «перебора» алкоголя и нередко это приводит к заболеваниям.
Еще один запрет – пить «для сугрева». Этиловый спирт не переваривается, как пища, и по итогу не дает человеку энергию и не способствует теплообмену. Ощущение тепла происходит не благодаря выработке энергии, а из-за расширения сосудов. То есть человек не согревается, а наоборот – отдает тепло. Более того, пьяные люди значительно чаще попадают в больницу с переохлаждением и обморожениями.
Также медики посоветовали не слишком громко кричать новогодние тосты и не перекрикивать друг друга. В состоянии алкогольного опьянения многих тянет на «подвиги», появляется желание быть ярче и громче. Однако чрезмерного напряжение связок приводит к акустической травме, они отекают и для вибрации не могут сомкнуться. Поэтому перенапряжение приводит к потере голоса у человека, в лучшем случае на несколько дней.