Врач Сурненкова: не проспать новогоднюю ночь помогут активные игры
Врач Сурненкова: не проспать новогоднюю ночь помогут активные игры. Нужно заранее продумать, чем будете заниматься до новогоднего застолья. 31 декабря не обязательно весь день сидеть дома. Можно в течение дня выйти на улицу и слепить снеговика. Старая новогодняя забава хорошенько вас взбодрит. Что ещё поддержит бодрость и не даст проклевать самый торжественный момент — рассказала руководителя Центра сомнологии КДЦ «Медси» Татьяна Суренкова.
Один из самых надёжных способов не проспать новогоднюю ночь — заранее выделить себе пару часов на сон 31 декабря. А вот литрами пить кофе не нужно, подчеркнула Суренкова, иначе заранее поспать не выйдет.
Вот ещё несколько советов для бодрости в день торжества:
- сделайте в комнате хорошее освещение, чтобы оно не клонило в сон;
- слушайте весёлую музыку;
- не сидите дома, сходите на улицу и слепите снеговика, подышите свежим воздухом;
- съешьте мандарин и выпейте апельсиновый сок — цитрусовые отлично бодрят;
- зажгите ароматические свечи.
Слишком много алкоголя на Новый год пить не стоит, иначе утром проснётесь разбитыми и уставшими, с похмельем. Сладкие алкогольные коктейли ещё сильнее ухудшают сон. Лучше в новогоднюю ночь съесть побольше зелени и продуктов с витамином C.
От проблем со здоровьем в Новый год никто не застрахован. Каждую новогоднюю ночь медикам приходится выезжать на вызов из-за того, что кому-то в глаз попала пробка от шампанского. Как уберечь себя от травм в новогоднюю ночь — узнайте здесь. В любом случае дома нужно иметь аптечку со всем, что может пригодиться в день застолья.