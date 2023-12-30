Врач Сурненкова: не проспать новогоднюю ночь помогут активные игры. Нужно заранее продумать, чем будете заниматься до новогоднего застолья. 31 декабря не обязательно весь день сидеть дома. Можно в течение дня выйти на улицу и слепить снеговика. Старая новогодняя забава хорошенько вас взбодрит. Что ещё поддержит бодрость и не даст проклевать самый торжественный момент — рассказала руководителя Центра сомнологии КДЦ «Медси» Татьяна Суренкова.

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Один из самых надёжных способов не проспать новогоднюю ночь — заранее выделить себе пару часов на сон 31 декабря. А вот литрами пить кофе не нужно, подчеркнула Суренкова, иначе заранее поспать не выйдет.

Вот ещё несколько советов для бодрости в день торжества:

сделайте в комнате хорошее освещение, чтобы оно не клонило в сон;

слушайте весёлую музыку;

не сидите дома, сходите на улицу и слепите снеговика, подышите свежим воздухом;

съешьте мандарин и выпейте апельсиновый сок — цитрусовые отлично бодрят;

зажгите ароматические свечи.

Слишком много алкоголя на Новый год пить не стоит, иначе утром проснётесь разбитыми и уставшими, с похмельем. Сладкие алкогольные коктейли ещё сильнее ухудшают сон. Лучше в новогоднюю ночь съесть побольше зелени и продуктов с витамином C.