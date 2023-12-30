Роспотребнадзор: перед отпуском в тропиках следует сделать ряд прививок

Роспотребнадзор перед новогодними праздниками опубликовал советы по безопасности для путешественников в страны Африки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии и другие регионы с тропическим климатом. Основными пунктами для удачной поездки стали наличие вакцин и предосторожность при питании.

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«У путешественника должны быть сделаны рутинные прививки, входящие в Российский национальный календарь прививок. Это вакцинация от дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротита, полиомиелита и гепатита. При планировании поездки в эндемичные страны рекомендуется также прививаться от гепатита А, брюшного тифа, бешенства, менингококковой инфекции, желтой лихорадки, кори, дифтерии, холеры», — говорится в сообщении.

Вакцинацию от некоторых болезней нужно пройти за месяц до поездки.

По словам специалистов, в тропиках следует пить только гарантированно безопасную воду и напитки в фабричной упаковке. Что касается мяса, рыбы и морепродуктов, то они должны обязательно проходить через термическую обработку.

«При ухудшении здоровья после возвращения, следует срочно обратиться к врачу, сообщив ему о месте путешествия», — добавили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для сохранения здоровья в туристических поездках. В ведомстве рекомендовали заботиться о гигиене, а также не допускать попадания воды в рот при купании в бассейнах и водоемах.

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