Россиян предостерегли от опасной привычки в новогодние праздники

«Главное — не затягивать с перееданием. Важно вовремя остановиться и как можно раньше вернуться к привычному и разумному рациону. Лучше сделать это уже в первый день нового года. Можно устроить разгрузочный день или начать с употребления большого количества воды и клетчатки — салатных листьев и овощей. Это поможет организму справиться с дискомфортом в брюшной полости», — пояснила собеседница «Ленты.ру».