Врач-диетолог опроверг миф о вреде сахара для здоровья

«Если не позволять себе лакомиться сладким без остановки, то никакого вреда для фигуры и здоровья точно не будет, а вот польза – однозначно проявится, – подчеркнул специалист. – Ведь наш организм нуждается в поступлении глюкозы. Без неё работоспособность, как и иммунитет будут на нуле».