Врач-диетолог опроверг миф о вреде сахара для здоровья
Бытует мнение, что сахар – это белая смерть. От него увеличивается вес, портится кожа и волосы, увеличиваются риски развития сахарного диабета, атеросклероза и даже рака.
В этой связи в мире растёт количество людей, которые полностью убирают сладости и сахар из своего рациона питания.
Однако, как утверждает врач-диетолог Андрей Лысенков, нет никакой нужды полностью отказываться от употребления сахара – достаточно лишь ограничить объёмы его потребления, передаёт издание «Кубанские новости».
«Если не позволять себе лакомиться сладким без остановки, то никакого вреда для фигуры и здоровья точно не будет, а вот польза – однозначно проявится, – подчеркнул специалист. – Ведь наш организм нуждается в поступлении глюкозы. Без неё работоспособность, как и иммунитет будут на нуле».
При этом Лысенков напомнил, что ВОЗ рекомендует всем взрослым людям ежедневно есть не больше 50 граммов сахара.
«А это половина маленькой молочной шоколадки, или три шоколадные конфеты, или четыре небольших печенья, или один круассан со сладкой начинкой (джем, сгущенка, крем), или одно мороженное без добавок. Поэтому жизнь может быть одновременно и сладкой, и здоровой», – резюмировал диетолог.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий Росбиотеха Инга Беляева рассказала, как не ошибиться при выборе сладких подарков, чтобы не навредить здоровью ребёнка.