Парикмахер раскрыл правильные способы мытья головы

По его словам, грязные волосы — это отличная среда для размножения бактерий и грибков. В связи с этим он посоветовал прибегать к процедуре регулярно, но не каждый день. Кроме того, эксперт призвал использовать только теплую воду, предварительно расчесав пряди. При этом в процессе необходимо нанести небольшое количество шампуня на ладони, растерев его в руках, и нежно помассировать подушечками пальцами каждый участок головы.