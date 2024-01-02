Побежали прыгать: что такое ребаундинг и почему он лучше бега

Изобрести что-то принципиально новое в мире фитнеса, кажется, практически нереально. За время своих устремлений к совершенному, эстетически и физически здоровому телу человечество перепробовало множество способов стать стройнее и сильнее.

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Впрочем, иногда простые тренировки могут оказаться самыми эффективными. Например, что вы знаете о ребаундинге?

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Ребаундинг — это тренировки на батуте

Дословно это английское слово переводится как «отскок». Эти занятия идеально подходят для спорта в помещении и облегчают тренировки для тех, кто предпочитает не выходить за пределы дома, чтобы сжечь калории. Это вовсе не замена другим видам кардио-упражнений, но надежная альтернатива любой другой фитнес-активности.

И вот вам доказательство — именно прыжки на батуте использовали астронавты для восстановления плотности костей и мышечной массы после возвращения из космоса. Тогда же, кстати, дотошные исследователи выяснили, что такие тренировки на 68% эффективнее бега трусцой.

Кардио плюс силовая

Ребаундинг — это кардиотренировка, которая обычно выполняется на мини-батуте. Такие батуты обычно меньше по размеру и более упругие, что обеспечивает лучший отскок по сравнению с большим батутом, который вы можете увидеть на улице в парке (и которые могут быть даже травмоопасны для суставов).

Прыжки с высокой частотой интенсивности задействуют почти все мышцы тела, и вы можете сильно вспотеть всего за 30 минут. Это эффективно, но главное — весело.

За короткое время вы можете сжечь много калорий и получить хорошую сердечно-сосудистую и силовую тренировку. А еще это отличный способ разнообразить свою фитнес-рутину, чтобы избежать травм, связанных с чрезмерным использованием любимого вида спорта.

Отдельные упражнения ребаундинга особо полезны для проработки мышц кора, ног, ягодиц и спины — идеальная форма силовой тренировки.

Польза для лимфатической системы и координации

Прыжки на мини-батуте стимулируют лимфатическую систему, которая помогает выводить токсины и бороться с болезнями, и улучшают баланс и координацию. Кроме того, улучшение двигательных навыков обеспечивает психическую разрядку и может помочь снять симптомы тревоги.

Почему он лучше для суставов?

Мягкий мат и шнуры мини-батута отлично амортизируют, что делает его более мягким для нижней части тела и устраняет до 80% шока от приземления при прыжке.

Движение по твердым поверхностям, таким как дороги и тротуары, не имеет большой отдачи, поэтому оказывает большее воздействие на суставы. А низкая ударная нагрузка — это здорово, потому что она защищает ваши суставы, не жертвуя работой для ваших мышц. Благодаря этому вы можете заниматься в любом возрасте!

Есть ли минусы?

Не стоит сразу отправляться прыгать, если у вас в анамнезе есть травмы коленей или голеностопов, сперва нужно проконсультироваться с врачом.